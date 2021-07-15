本土新冠疫情爆發，國內目前兩家國產疫苗力拚EUA（緊急使用授權）。對此，北市議員王鴻薇就指出，兩家國產疫苗在二期試驗階段，受試者到現在不知道自己打的到底是疫苗，還是安慰劑，目前政府開始大規模疫苗施打，受試者該不該再打疫苗，竟然進退兩難。

王鴻薇指出，高端與聯亞前陣子皆公布期中報告，但其實並非解盲，兩間公司共約7600名受試者，到現在都還不知道自己打到的是疫苗或是安慰劑，並未解盲，「受試者中大概只有陳建仁知道打的是疫苗」。

王鴻薇表示，這些受試者中，有些人因為年齡或是職業，已經符合政府施打AZ、莫德納的資格，但因為卡在國產二期試驗尚未解盲，不知道自己到底能不能再去打疫苗，試驗單位和政府也沒有通知，可以說是進退兩難。

王鴻薇說，在網路上也有民眾指出，自己已經符合施打疫苗的資格，但因為參與國產試驗，還在等待解盲，試驗承辦人員也希望他等解盲後再做決定，搞得現在不知道該如何是好。

王鴻薇強調，現在國產疫苗解盲時間眾說紛紜，各個單位的說法都不一樣，有人說7月中，也有說10月、11月，而現在疫情尚未平息，這些符合施打資格的受試者就活該要等那麼久嗎？

王鴻薇認為，民眾力挺國產疫苗參與試驗，但只有前副總統陳建仁，卻可以這麼肯定的公開表示自己打到的是疫苗，政府是把其他受試者當成白痴嗎？