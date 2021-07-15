《櫃買市場》亞果生醫申請上興櫃 14:002021/07/15 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞果生醫(6748)送件申請上興櫃。 亞果生醫成立於103年6月，主要業務為骨料、敷料、牙科骨填料、生物膜、保養品，董事長兼總經理為謝達仁，目前股本為3.54億元，109年合併營收為1803萬元，稅後虧損為5001萬元，每股淨損為1.65元。 《櫃買市場》應廣今起預收款券 管制撮合作業 《電腦設備》精英結盟工研院 呼吸器獲首批國際訂單 #亞果生醫 #骨料 #牙科 #保養品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤中解析》航運、電子勢均力敵 勁揚逾百點 10:532021/07/15 財經 亞果生醫15日申請登錄興櫃股票 12:092021/07/15 財經 《汽車股》東陽H1每股稅前盈餘0.81元 後市端看供料情況 10:362021/07/15 財經 大陸玻璃期貨創新高 15檔原物料股逆勢衝 04:102021/07/15 財經要聞 《盤後解析》18034新高 穩盤要內資應援 14:342021/07/15 財經 喔熊聯名商品進軍香港 參山處攜手觀光圈拚商機 12:032021/07/15 寶島 《未上市個股》汎銓申請上興櫃 20日法說 14:512021/07/14 財經 稀有蘭嶼蕉 開發加工兼保種 04:102021/07/15 地方新聞 《證交所》台灣創新板7月20日開板 提供新創公司籌資管道 08:032021/07/15 財經 貨櫃海運價 今年第16度調漲 04:102021/07/15 財經要聞 汎銓科技14日申請登錄興櫃股票 13:202021/07/14 財經 財經熱門新聞 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 國巨財務長履新 陳彥松走馬上任 - 財經 - 工商 媒體人爆萬華男打2劑國產疫苗仍確診 高端回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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