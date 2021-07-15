亞果生醫(6748)送件申請上興櫃。

亞果生醫成立於103年6月，主要業務為骨料、敷料、牙科骨填料、生物膜、保養品，董事長兼總經理為謝達仁，目前股本為3.54億元，109年合併營收為1803萬元，稅後虧損為5001萬元，每股淨損為1.65元。

《櫃買市場》應廣今起預收款券 管制撮合作業
《電腦設備》精英結盟工研院 呼吸器獲首批國際訂單
#亞果生醫 #骨料 #牙科 #保養品