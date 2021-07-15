俄羅斯食物配送商Delivery Club開始為莫斯科居民提供暫時的二維條碼(QR code)紋身服務，讓民眾可以藉此進入餐廳和酒吧用餐。

俄羅斯此前的新規定，民眾必須出示手機QR code，表明自己已接種新冠疫苗和具免疫力，才能進入咖啡廳和酒館用餐。但8月1日前僅能在戶外座位用餐。

俄羅斯目前正與病毒搏鬥，衛生當局歸咎於傳染力更強的Delta病毒。政府周三公布786名單日新冠死亡人數，為疫情爆發以來最多的水準。

莫斯科市長Sergei Sobyanin指出，該市情況正在好轉。莫斯科周三新報3966名確診人數，而俄羅斯全國周三新增2萬3827名確診者。

Delivery Club表示，正與紋身公司Everink Tattoo進行合作，為民眾提供臨時的QR code紋身，該紋身有六種不同的設計，可在人體持續兩周，並且防水。

Delivery Club希望提醒人們接種疫苗的重要性，並協助緩和目前的疫情。Delivery Club是俄羅斯最大銀行Sberbank以及網路公司Mail.Ru共同成立的合資公司。