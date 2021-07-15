政府打房、營造成本飆升、本土新冠疫情大爆發，北台灣今年Q2新成屋、預售屋推案量為2285.53億元，季減300多億元、季減幅約1成4；若與去年同期相比，則驟減逾千億元、年減幅約3成。住展雜誌研發長何世昌表示，環境驟變，縮手觀望或延遲推案的建商變多，以致於新建案供給量往下走低。雖然新建案市場已由量增轉為量縮，但北台灣全年推案量應可守住兆元大關。

北台灣今年上半年累計推案量共約4946.39億元，較去年同期銳減1178.56億元，年減幅約一成九。北台灣三都今年上半年推案量同步減少，台北市僅推出1097億元，年減6百多億元、年減幅高達37％，是北台灣推案量衰退最大的縣市。原因可能北市建商對於政策變動比較敏感，和身處疫情重災區有關。

新北市今年上半年推案量跌破二千億大關，僅約1950億元，年減四百多億元、年減幅約17.6％。桃園市今年上半年推案量則約1073億元，年減幅約20％。上半年推案量年增的則有基隆市、宜蘭與新竹地區，基隆上半年年增約25.8％，下半年指標大案「新潢濱」公開後，預料全年案量仍會持續成長。宜蘭年增約17％，其推案與市況相對免疫。新竹上半年推案量擴增至約688億元，年增逾百億元、年增幅近25％。

何世昌認為，北台灣上半年推案熄火，推案量逐季下滑，但因疫情已經脫離高峰期，Q3、Q4延推案推出後將挹注不少推案量，估下半年約有5500億元至6000億元左右案量伺機推出，全年推案量可能會落在1.05兆元～1.1兆元之間。雖然5、6推案大量減少，建商靜極思動卻不衝動，主要是七月實登、房地合一稅上路，以及三級警戒未降級等影響，預期新一波推案潮最快要等到8、9月才會出現。