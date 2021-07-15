世界銀行（World Bank）15日表示，受到第三波新冠疫情衝擊，當地旅遊業大受影響，因此調降泰國2021年GDP（經濟成長率），從原估3.4%降至2.2%。

2020年新冠病毒剛爆發時，旅遊產業哀嚎不斷，相關業者陸續倒閉，泰國經濟也大幅衰退6.1%，並創20多年來最慘的一年。

世界銀行曾預測，疫情肆虐下，預估全球要到2022年時，才能恢復至疫前水準。同時，景氣復甦將緩慢與非齊頭式成長。

疫前2019年時，全球約有4000萬名遊客造訪泰國。不過2021年，泰國預計會有60萬名觀光客，遠低於先前預測的最多500萬人次。

世銀指出，出口暢旺與財政紓困計畫，將是經濟成長重要推手。雖然下修泰國2021年GDP預估值，但2022年GDP將可上看5.1%。不過，目前風險仍高下，前景也不明朗。

至於泰國央行對2021年與2022年的GDP預估值，分別是1.8%與3.9%。泰國近日也指出，因實施嚴格社交禁令，泰國GDP還可能會低於預期。

世界銀行補充，因狂灑疫情救援金，泰國公債2022年時將升至GDP的62%，雖稍微超過政府目標上限60%，但財政風險尚未失控。