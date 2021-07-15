北市中正區住宅飄臭味 破門驚見腫脹男屍 14:012021/07/15 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市中正區住宅15日發現男屍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中正區紹安街一處民宅飄散異味，警消今（15日）獲報到場破門進入屋內，發現一具腫脹男性屍體，明顯死亡多時，初步研判年齡約60多歲。詳細死因有待警方後續調查釐清。 北市紓困再升級 議員質疑成效差 獨住北市旅館沒退房 房務察看驚見44歲男猝死 #北市 #破門 #腫脹 #北市中正區 #驚見 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電1349人採檢 均為陰性 04:102021/07/15 地方新聞 幽靈船現蹤！海上驚見2郵輪懸浮空中 路人全看呆 11:442021/07/15 搜奇 企業置產、買殼 吹起東移風 04:102021/07/15 財經要聞 新北再添綠能運輸 819全線汰換電動公車今上線 10:152021/07/15 生活 新北Q1住宅價格指數上漲 這區創6年來高點 11:252021/07/15 財經 北市每天2個不明感染源 柯P：用「電信足跡」殲滅黑數 16:532021/07/14 生活 竹檢破偽外資真中企 台灣區負責人被訴 11:452021/07/15 社會 雙北國中、幼兒園教甄 破天荒都停辦 04:102021/07/15 地方新聞 新北板橋府中段都更案 冠德建設獲最優申請人 13:522021/07/14 區域情報-新北 李炳輝迎微解封開心上工 04:102021/07/15 娛樂新聞 《傳產》無懼限貸、房地新制 200萬俱樂部豪宅量增 08:032021/07/15 財經 社會熱門新聞 柏油路神秘孔洞能釣大鰻魚 當地人曝：1晚最多40隻 - 社會 帶新男友回家 阿嬤見到喊「我姐的孫子」空氣突安靜 - 社會 孝女全裸躺神桌下36天為母祈福 乩童狂摸扯：不然媽媽沒救 - 社會 苗栗男遭恐怖白雷擊斃 警疑「藍芽耳機」成禍根 - 社會 男夜闖閨房欲硬上 她靠沙拉油抹下體草草了事逃命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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