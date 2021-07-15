6月國內新冠肺炎疫情達到尖峰，美國關島則推出讓旅客入境免隔離又能打疫苗的專案，旅行社推出的機加酒方案因此大熱銷，包括雄獅、鳳凰、KKday等業者紛紛加碼更新產品，看好這股熱潮會持續到8月底，A330-300共305席座位售罄，更有機會成為疫情以來，桃園國際機場載客數最多的航班。

關島居民的疫苗接種覆蓋率，已達解封標準，7月4日起外籍旅客持有入境前72小時之PCR陰性篩檢證明，入境免隔離，還可以300元美金起的價格，選擇接種嬌生、莫德納、輝瑞疫苗。國內旅行業者嗅到機會，推出一系列關島機加酒行程，因此大賣。

雄獅旅遊表示，首波7月6日、10日、14日、18日出發的5天4夜機加酒，439席全部完銷；第2波主打7月22日的22天關島LONG STAY，由於需求旺盛，緊急申請加大機型為A330-300，305席可售機位也已售罄，估計該航班將是疫情以來桃機載客數最多的航班，參加的旅客多為親子族群和青壯年族群為主。

第3波主打7月27日、8月2日、8日的7天機＋酒商品，目前收訂率超過7成。本周推出第4波5天4夜產品，出發日期為8月14日、18日、22日、26日，主要是越來越多企業對於鼓勵員工前往關島施打疫苗表達興趣，從個人報名曾加及企業分批報名可以看出來這一個新的趨勢，因此以最短天數包裝以符合旅客需求。雄獅預估，若全部銷售額滿，預估席次近2000席。

鳳凰旅遊推出的首波機加酒產品同樣熱銷，8月12日加開的7天6夜產品，安排A330-300機型，且報名旅客中就有參加過首波關島行的遊客，表示關島的海實在太美，還有好多水上活動沒玩夠，決定再去一次。