台中今日傳出數名長者混打AZ、莫德納疫苗，外界將原因指向健保系統問題。健保署今回應，施打紀錄全部存放在疾病管制署NIIS系統的資料庫中，並未存於健保系統。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，會提醒接種站務必建構好網路線。

健保署表示，快打站插上健保卡僅作身分查詢，並沒進健保系統，也不需進健保系統查詢，因此地方政府可能有所誤解。健保署在此澄清，混打漏洞並非因健保卡無法插卡連上健保系統，導致不能掌握疫苗注射紀錄。

另外，健保署開發的健康存摺所呈現的疫苗施打紀錄，也是透過程式向疾管署進行「單筆」查詢。健保署建議對疫苗施行細節有疑義，可洽疾病管制署，以利確實做好查證作業。

陳宗彥表示，有些大型接種站或現場並沒有把網路線建構好，台中市也做過說明，會提醒務必建構好，讓健保卡插進去之後可以確定是否接種，更何況健保卡的外表，不管是第1、第2劑都會有貼紙，會提醒大家。我們幾次的全國防疫會議上，都提醒縣市政府注意。對於究竟有多少人混搭，他表示，和大家已知的相同。