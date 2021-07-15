在美洲盃和歐洲國家盃相繼圓滿落幕之後，國際足壇並沒停下腳步，中北美洲及加勒比海金盃（CONCACAF Gold Cup，簡稱中北美洲金盃）緊接著登場。這個屬於中北美洲的國際大賽，自1963年開辦，當時名為中北美洲及加勒比海錦標賽（CONCACAF Championship），每兩年舉辦一次。

1973年起同時也作為世界盃的資格賽，改為4年一屆，美國從這一年開始加入賽事，但直到1989年才第一次晉級決賽圈，當年與哥斯大黎加同得11分積分，比較得失球差後屈居亞軍，不過兩隊雙雙獲得1990年義大利世界盃的參賽資格，是美國繼1950年後，再度打進世界盃，也成為美國足球開始飛躍發展的轉捩點。

1991年，中北美洲暨加勒比海錦標賽改名為中北美洲金盃，恢復成2年一屆，規模擴大，與世界盃資格賽分開。美國從此肩負起主辦中北美洲金盃的任務（有兩屆與墨西哥合辦、一屆與加拿大合辦、一屆與哥斯大黎加及牙買加合辦，其餘都由美國單獨主辦），而美國與墨西哥這兩大中北美洲的足球強權，也幾乎壟斷了15屆中北美洲金盃的冠軍，墨西哥8次登頂、美國6次捧盃、只有加拿大在2000年曾突破高牆，搶下一次冠軍。

中北美洲金盃在1996至2005年這6屆比賽，仿效美洲盃邀請外隊參加，曾經參加過的外隊包括巴西、哥倫比亞、袐魯、厄瓜多、南韓和南非，但外隊從未喧賓奪主，最好成績的巴西兩度在決賽不敵墨西哥、加拿大的唯一冠軍則是擊敗哥倫比亞後取得。

2021年是第16屆中北美洲金盃，今年再度邀請外隊參賽，獲邀的是明年將要舉辦世界盃的卡達。墨西哥與美國毫無疑問仍是本屆比賽的兩大熱門，衛冕冠軍的墨西哥繼續由阿根廷教練馬蒂諾領軍，雖然參加過4屆世界盃並贏得3次中北美洲金盃的老隊長瓜爾達多因傷缺陣，但墨西哥仍有代表超過113次的中後衛赫克托.莫雷諾，以及在美職聯（MLS）成名已久的喬納森.多斯桑托斯壓陣，加上幾名在歐洲踢球的好手赫雷拉、科羅納、阿勞霍、艾德森.阿爾瓦雷斯、和2018世界盃一鳴驚人的前鋒洛薩諾，整體實力仍居各隊之冠。然而，墨西哥在首場小組賽遭千里達以5-4-1的鐵桶陣死守，全場射門次數20：1，最終雙方互交白卷0：0握手言和，對墨西哥想要爭奪冠軍是一個警訊。

美國以MLS本土球員為主，搭配4名旅歐選手，當中以目前效力亞特蘭大聯隊，也曾旅英多年的門將古贊最為經驗豐富；前鋒扎德斯是美國的主要得分手，是現役國腳中唯一進球達雙位數的球員。美國隊其他球員相對年輕，有14名球員在24歲以下，多達11名球員代表國家隊次數在3次或以下，經驗和穩定度可能會是隱憂。美國在首場小組賽面對上屆打進4強，曾經給墨西哥帶來很大麻煩的海地，僅以1：0小勝，整場比賽並未佔有太多優勢，同組還要面對也是以MLS球員為主力的加拿大，儘管晉級淘汰賽問題不大，但假如碰上C組勁敵哥斯大黎加，也將是一場苦戰。

最後推薦16日早上的兩場小組賽，7:30加拿大對海地，預料會是一場小分的比賽，加拿大略勝一籌，1：0和2：0可以包牌試試。9:30美國迎戰同組最弱的馬提尼克島，這場比賽運彩沒有開不讓分，從馬提尼克島首戰1：4不敵加拿大可見，他們全場只有零星的4次射門，雖然開賽10分鐘取得領先，但上半場就已被加拿大3：1逆轉。估計美國不會錯過大勝一場刷數據的機會，推薦3.5球大。