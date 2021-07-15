110年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試將於17日登場，共有1萬440人報考，配合防疫，考場嚴格把關，每間考場不超過20人，且確診或匡列隔離者一律不得應考，發燒考生則得到備用試場參加考試。

教師資格考試原訂6月5日舉辦，因本土疫情嚴峻，日前有教團發起連署，希望延後到明年2月舉行，但教育部考量後續期程安排問題，因此宣布延到7月17日舉辦考試。

教育部表示，今年教師資格考試有1萬440名考生報考，其中包括外國籍學生、僑生及港澳地區學生27人。全國共有41個考區，有24人使用特殊試場應考，由試務單位依需求提供盲用電腦、放大卷、延長考試時間等服務。

受疫情影響，今年大型考試防疫都以高標準進行，至於教師資格考試，教育部安排每間試場不超過20人，確診或被匡列「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」、「自主健康管理且有症狀或經安排採檢，於接獲檢驗結果前之情形者」，就不能參加考試。「自主健康管理且無症狀」考生，則安排在隔離試場應試，且不能搭乘大眾交通工具到場。考試當天所有考生都要量體溫，若耳溫高於攝氏38度或額溫高於37.5度，將安排到備用試場。

根據教育部統計各考場人數，高雄師範大學789名應考人數最多，其次為台中教育大學667人、新北市立板橋高中554人。

教育部提醒，為配合各項防疫措施，考試當天務必至少提前20分鐘到場。考試結束後，還是必須保持適當距離，迅速離開考場，配合相關防疫工作。