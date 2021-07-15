徐若瑄今年5月台灣工作告一段落，便返回新加坡與家人團聚，沒想到台灣在5月中爆出疫情，這段時間徐若瑄也捐物資幫助台灣，並在社群與粉絲互動分享心情，今(15)日徐若瑄分享了20年前和保田圭的照片，讓粉絲驚呼「都沒變」。

徐若瑄目前雖在新加坡，但仍常在社群曝光自己的動態及分享心情，今(15)日她PO出5張照片寫下「今早收到好姊妹傳來我們一起去泡溫泉的舊照，好像是20年前？（後悔沒寫上日期）好懷念喔！」並解釋著照片「第二張。把自己的丁字褲掛頭上（皮）；第四張，是V哥（突然想起我是男的）；第五張，是Kei & Peter哥（何潤東你怎麼都沒變）。」同時TAG保田圭 （Kei Yasuda）「想再一起泡溫泉」這5張照片滿滿是徐若瑄當年的回憶殺，也顯示經過20幾年她和好姊妹保田圭的情誼都沒變，也意外曝光何潤東青澀的模樣。

而保田圭與徐若瑄是在1998年在上海的音樂活動相遇，當時保田奎剛加入「早安少女組。」不久，徐若瑄是「黑色餅乾」成員，而此成為好友，雙方至今已經相識23年；2014年徐若瑄結婚時，保田圭還出席了婚禮；兩人都成為媽媽後，一直持續互贈給小孩的衣服、禮物，從閨密升級為「媽媽友」。

保田圭自2013年5月嫁給料理研究家小崎陽一後育有一子，也時常媽媽經在社群分享兒子可愛模樣，而保田圭剛出道時，外型非一般日式可愛甜美型，有時在節目中回顧早安成員拍寫真時，保田圭會拿出老哏，公司選擇拍攝地時明顯有著差別待遇，「一樣是拍寫真集，安倍夏美去夏威夷拍、矢口真里去越南拍、只有我在公司附近馬路邊拍。」