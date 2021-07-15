政府為協助低收入戶的弱勢，提供「以工代賑」措施，但卻有離職代賑工抱怨，台北市長柯文哲上任後，針對35歲到55歲的代賑工限定只能工作3年，且離職後還沒失業給付可領，像「孤兒」般。社會局澄清，代賑工是臨時性，希望他們3年內轉正職工作，且代賑工非勞工，因此無法領失業給付，但仍可申請急難紓困金1至3萬元。

有離職代賑工不滿投訴，以前北市府代賑工可一路做到65歲退休，但柯文哲上任卻將《臺北市市民以工代賑輔導自治條例》修改，只有35至55歲可從事代賑工，原先35歲以代賑工累計最長只能做1年，35至55歲累計最長只能3年，導致有近千人沒了工作，甚至還沒資格領失業給付。

北市社會局社會救助科長陳肯玉表示，修改《臺北市市民以工代賑輔導自治條例》是前市長郝龍斌時期就規畫，柯市長任內實施，修改目的是希望讓新的人可進來當代賑工，而「代賑工」本就不是正職，目標是希望3年內可轉任正職工作，雖有為他們投勞健保，但屬性仍非《勞基法》的勞工，算是公法救助的人員，所以沒有失業給付補助。

陳肯玉說，北市目前代賑工有2000多人，當代賑工非低收入戶、身障或有家人需要照顧時，隔年就不能再擔任，另外疫情並不太會對市府代賑工有大影響，不過若符合資格，仍可申請中央推出的「急難紓困金」1至3萬元。