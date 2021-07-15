晶圓代工廠台積電第2季毛利率滑落至50%，歸屬母公司淨利新台幣1343.6億元，季減3.8%，每股純益5.18元。

台積電下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。台積電第2季營收攀高至132.9億美元，超越原訂的129億至132億美元，折合新台幣3721.5元，季增2.7% ，刷新單季業績歷史新高。

因5奈米製程毛利率仍低於平均水準影響，台積電第2季毛利率50%，符合原預期的49.5%至51.5%水準，較第1季下滑2.4個百分點；稅後淨利1343.6億元，季減3.8%，每股純益5.18元。

台積電第2季高效能運算平台業績季增12%，車用電子平台業績也季增12%，為推升第2季整體營運成長主要動能；智慧手機平台業績季減約3%。

台積電第2季7奈米製程比重31%，5奈米製程比重18%。包含7奈米與5奈米先進製程比重約49%。

台積電上半年總營收7345.55億元，年增18.2%；毛利率51.2%，較去年同期的52.4%下滑1.2個百分點；歸屬母公司淨利2740.49億元，年增15.2%，每股純益10.57元。（編輯：張良知）1100715