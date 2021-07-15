7/16(五)下午4點 弗雷迪特布里昂(BRO) v. AFS戰隊

BRO近期陷入低迷，3勝7敗的戰績，讓他們在韓國賽區(LCK)的積分榜上排名倒數第2。最近的10局比賽，BRO僅拿下7.8／12.9／18.6(擊殺數／死亡數／助攻數)、KDA指標2.05的成績。儘管戰績不理想，但從他們近期的比賽來看，若能在前期取得經濟優勢，BRO仍有機會能贏得比賽。BRO在比賽前期的進攻重點常是下路，他們是一支相當重視小龍的隊伍，首小龍率高達80%。另一方面，BRO本次比賽的對手AFS，目前戰績6勝4敗，最近的10局比賽，拿下9.8／10.2／27.1、KDA指標3.62的成績。BRO和AFS兩隊的擊殺數雖然在LCK的隊伍中並不算高，但相較之下，AFS在比賽前期的進攻較為積極，這也使得他們更有機會在比賽中拿到首殺。此外，由於BRO傾向進攻地圖下方的小龍，這使得原本首塔率(75%)就很高的AFS，更有可能進攻地圖上方的預示者，進而拿下首塔。

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第1局首殺－AFS戰隊 勝

第1局首塔－AFS戰隊 勝

第1局首小龍－弗雷迪特布里昂 勝

7/16(五)晚間7點 iG戰隊 v. 京東電競(JDG)

iG戰隊本季同樣低迷，目前3勝6敗的戰績，讓他們在中國賽區(LPL)的積分榜上僅排名第13。最近的10局比賽，iG只拿下12.4／15.9／30.5、KDA指標2.70的成績。iG是一支前期進攻性相當強的隊伍，若上路TheShy能在前期打出優勢，他們有很高的機會能拿下首塔。然而，偏好在前期決勝負的iG，若未能順利在比賽前、中期拉大領先差距，則常會在比賽後期上演被對手逆轉的戲碼。另一方面，iG本次比賽的對手JDG，目前戰績6勝3敗，最近的10局比賽，拿下15.8／11.3／35.5、KDA指標4.54的成績，表現不俗。JDG是一支擅長打團戰的隊伍，即便在比賽前期處於落後的局面，藉著中、後期優秀的團戰表現，也常能翻轉逆勢並取得勝利。本次比賽，估計iG進攻地圖上方的預示者時，JDG有機會趁勢獲得下方的小龍，完成地圖資源交換；另外，當比賽進入中、後期，JDG就有機會透過他們擅長的團戰取得優勢並順勢拿下巴龍。

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第1局首塔－iG戰隊 勝

第1局首小龍－京東電競 勝

第1局首巴龍－京東電競 勝