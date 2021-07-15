橋齡30年的新北市鶯歌區重慶橋，配合「鶯歌溪排水治理計畫」將進行抬高改建，新北市新工處表示，舊橋預計自17日下午1時起至明年1月實施封閉作業，請民眾改由下游側臨時鋼便橋通行，交維期間便橋僅開放小型車輛行駛，禁止貨車、遊覽車等大型車輛進入。

新工處表示，重慶橋改建工程將於17日上午7時至11時進行國慶街口交通號誌調整及標線重繪作業，預計下午1時切換號誌，正式實施舊橋封閉改道作業至明年1月。

新工處提醒，舊橋封閉期間，僅開放小型車輛及機車由下游側臨時鋼便橋往來國慶街及尖山埔路；其餘貨車、遊覽車等大型車輛，請改由建國路或中正二路繞行，請用路人配合告示牌改道並小心駕駛。

新工處說，重慶橋為「鶯歌溪排水治理計畫」優先改善的橋樑，由於樑底高程無法滿足現有防洪需求，改建後的樑底高度以鶯歌溪25年防洪水位規劃，將整體橋樑高程抬升，以提高防洪能力及耐震安全。