今年暑假，三大流星雨之一的英仙座流星雨即將在8月12日登場，8月14日亦是七夕情人節，為因應中央流行疫情指揮中心建議提高活動防疫標準，台南市南瀛天文館的流星雨觀測活動將以網路直播方式進行，讓民眾無需到場，在家即可浪漫追星。

南瀛天文館表示，8月12日直播當晚除了有望遠鏡觀測，還有流星雨知識解說、星空導覽解說及星座故事等，時間將從晚間21：00持續到24：00，歡迎大家線上一起看流星、許星願。

英仙座流星雨的形成主要是因為母彗星「109R／斯威夫特─塔特爾」，當地球行經此彗星遺留在軌道上的碎屑─「流星體」時，這些沙塵、小石頭落入大氣層中而產生流星雨，在地球上觀測流星雨時會發現，這些流星都從同一個輻射點四散而出─也就是英仙座的方向，所以稱之為「英仙座流星雨」。

英仙座流星雨本次極大期發生於台灣時間8月12日晚間，預估ZHR值為100，也就是在觀測條件良好的情況下每小時可以看見100顆流星。

南瀛天文館表示，觀測流星雨無須任何設備，只要找光害少、視野開闊的地方，躺在地上往正天頂看即可，英仙座流星雨的輻射點約在晚上9時從東北方升起，整個天空都有可能出現流星喔，當日為農曆初五的上弦月，可以整夜觀看且不受月光影響，至下半夜輻射點較高的時候觀測條件最佳。

南瀛天文館表示，今年8月天空眾星雲集，除了8月12日的「英仙座流星雨」之外，8月2日的「土星衝」、8月20日的「木星衝」連袂到來，歡迎對天文有興趣的民眾，一起觀看南瀛天文館的YouTube頻道直播。