吳姓男子因毆打胡姓前女友，遭胡女及友人登門求償50萬元，吳男一氣之下持刀刺死胡女的友人，遭士林地檢署依殺人罪起訴。吳男另還曾在醫院毆打病友挨告，台北地檢署多次傳他不到，直到吳男因殺人遭到羈押，才得以對他訊問，並於15日偵結，依傷害罪起訴。

家住新北市汐止區的39歲吳男，今年2月23日與胡女口角，動手打傷胡女，胡女心有不甘，同日找來3名男姓友人陪同，到吳男家中要求賠償50萬元和解，吳男不給，胡女嗆聲「不給錢就要找你媽要」，吳男因此暴怒，從房間拿出水果刀砍殺3名男姓友人，其中林姓男子心臟被刺破，送醫急救仍不治身亡，另2男全身也有多處刀傷。

吳男被逮後，士檢聲押獲准，並於今年4月間依殺人等罪將他起訴。北檢另查出，吳男去年曾因病入住台北市聯合醫院松德院區，某日突然情緒失控，毆打同房的病友，直到其他病友及醫護合力制止，他才停手。

北檢透過視訊遠距訊問在看守所羈押的吳男，吳男承認打人，但對於犯案動機不願多說。檢察官15日偵結，依傷害罪起訴吳男。