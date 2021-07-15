外埔區土城里大安溪旁的防汛道路長期沒有路燈。（王文吉攝）

台中市外埔區土城里大安溪旁的防汛道路是往來海線與后里重要的道路之一，但因為長期沒有路燈，不只路旁排水系統經常遭人偷倒垃圾，也嚴重影響用路人安全。台中市議員施志昌邀集建設局養護工程處路燈養護科、外埔區公所與土城里里長鄭興川至現場會勘，前後幾經協調終於能設置路燈，養工處將動用76萬元裝設54支路燈，今年可以完工。

施志昌表示，大安溪堤防旁防汛道路過去一直未裝設路燈，但此道路為大甲連接到后里很重要的交通要道之一，影響眾多用路人安全。而防汛道路過去是由河川局管理，即使里長、民眾一再向市府反映仍無法裝設路燈，今年5月就先辦過一次會勘，協調後交由市府管理，而今日終於能使用市府預算裝設路燈。

鄭興川表示，由於此道路沒有路燈，路旁的排水系統也時常遭人偷倒垃圾，且晚上昏暗恐成治安死角，過去反映很久都沒有下文。感謝施議員努力協調，讓這麼重要的道路能裝設路燈。

養工處路燈養護科科長賴偉立表示，目前尚須與河川局申請河川工地等相關程序，未來將用76萬，為1.9公里長的道路裝設54支路燈，最快今年底可以完工，讓用路人能有更安全明亮的道路。