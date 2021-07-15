1名女網友日前帶剛交往的男友回家，第1次與家人吃飯，沒想到阿嬤看到男友後覺得相當面熟，之後大喊「你是不是阿月的孫子啊？」原來她的男友竟是阿嬤姐姐的孫子，家裡瞬間氣氛超尷尬，阿嬤也默默說出「親戚間還是單純點吧」，最後她只好提出分手。

1名女網友在Dcard上發文表示，她某天帶著剛交往沒多久的男友回家，阿嬤見到男友後就覺得很眼熟並堅持有看過，阿嬤之後不斷翻著手機照片，突然大喊「你是不是阿月的孫子啊！」並拿出1張阿嬤姐姐與家人的合照，而原PO的男友看到照片後也說確實是他，家裡瞬間一陣沉默。

女子日前帶剛交往的男友回家，沒想到阿嬤看到男友後覺得相當面熟，之後大喊「你是不是阿月的孫子啊？」原來她的男友竟是阿嬤姐姐的孫子。（翻攝自Dcard）

該女網友說，家裡的人後來還是避談此話題、到飯桌上吃飯，而阿嬤突然默默說出「親戚間還是單純點吧」，最後吃完飯後她就跟男友提分手，她PO文提到「往好處想，我們還沒在一起太久說再見比較容易」，之後她就刪除對方所有聯繫方式，不過偶爾想起2人相處的點滴，還是會不免鼻酸一下。

許多網友則留言表示，「我第一次不知道要勸和還勸分」、「如果是遠房的話，基本上生下來的小孩不太會有近親繁殖問題」、「感覺還好，我姑姑、姑丈就是表姐表弟，生的小孩基因超好，高富帥」、「其實先不管其他生小孩那些問題，光是阿嬤不答應，感覺就很困難了」。