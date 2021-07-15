檢方起訴指控「全民拔菜總部」總指揮盧朝財，2018年在反年金改革抗爭中阻礙救護車，致墜樓的退役上校繆德生延誤送醫死亡，涉嫌妨害公務等罪，台北地院判盧無罪，檢方不服提上訴，台灣高等法院駁回確定。

檢察官依據警方現場蒐證畫面，認為救護車遭盧朝財的「拔菜戰車」阻擋，經警方多次廣播，盧仍未移動車輛，或呼籲群眾讓道，救護車因此改由鎮江街側門進入立院，救護人員還得抬擔架爬樓梯來回，致延誤救醫，故依醫療法妨害執行救護業務、刑法妨害公務、強制等罪起訴盧。

北院判盧男無罪，檢上訴後，盧朝財表示，他當時路過現場加入聲援，青島東路側門已被抗議群眾撞開，他根本不知道裡面發生什麼事情，警察廣播說有救護車要進來，請他把車開走，但他左右觀看沒有看到救護車，也沒有到聽到。

高院認為，盧男當時以手機直播現場狀況，直播過程中見救護車抵達，他即由宣傳車上層下來，走向駕駛座，向直播觀眾告知因有傷患而中斷直播，並開啟宣傳車駕駛座車門，站立於車外操控該宣傳車緩慢向後移動，直至救護車前往鎮江街側門。

高院佐以蒐證錄影光碟、被告現場直播錄影，認定盧男在救護車抵達前、後及抵達之際，均未積極阻擋救護，亦未對救護人員施以強暴、脅迫行為，並於步下宣傳車上層後，在車外操控宣傳車向後移動，無妨害公務之意。

此外，高院表示，盧男在救護人員對繆德生實施救護之過程，未有接近員警或救護人員之舉，亦無對現場救護人員施以強暴行為之餘地，也不構成強制罪、妨害救護罪，駁回檢方上訴，判盧男無罪確定。