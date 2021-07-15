簡男與陳男昨日清晨相約談判，過程中一言不合，在街頭追逐互毆，簡因頭部受傷送醫救治，警方則先將陳帶回詢問。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮24歲簡姓男子與26歲陳姓男子昨日清晨相約碰面談判，雙方一言不合，在街頭追逐互毆，2人輕傷，無生命大礙，不過警方趕抵現場除發現一把無照魚槍外，2人均未佩戴口罩，全案除依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害等罪嫌移送偵辦外，還另依傳染病防治法函報花蓮縣衛生局裁罰。

簡男與陳男因有共同友人相互認識，昨凌晨2人因故先在電話中發生口角，並相約當天早上相約在吉安鄉南山一街附近談判，沒想到雙方一言不合，在街頭追逐互毆。

警方獲報趕抵現場後，發現簡男與陳男均未配戴口罩，且地上還有1把無照魚槍、小刀、鐵製手電筒等，不過因簡頭部有撕裂傷出血，趕緊送醫，幸無大礙，陳則是僅輕微擦挫傷，趕緊提供口罩請他戴上並帶回詢問。

據了解，簡男當時因想嚇阻陳男，讓他心生恐懼，才會攜帶無照魚槍及小刀，不過談判過程中一直放在地上，遲遲不敢使用，而鐵製手電筒則是陳男所攜帶。

警方表示，全案將依槍砲彈藥刀械管制條例、傷害等罪嫌將簡、陳2人移送偵辦外，因目前仍處三級警戒期間，也將依傳染病防治法第37條函報花蓮縣衛生局裁罰。