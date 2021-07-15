中央流行疫情指揮中心5月中旬宣布全國進入三級警戒，要求多個場所關閉，部分社福團體據點也被迫關閉，日常服務提供中斷。據聯合勸募調查指出，有高達8成社福團體捐款受到影響，推估是因為實體募款活動無法辦理，整體經濟受影響的層面太廣，捐款意願保守所致。

調查也發現，有9成社福團體被迫需調整既有服務模式，聯合勸募認為，因助人服務中很多是需要人與人高頻率的接觸，雖然服務形式能改由線上進行，卻也產生不同的問題與新的服務議題需解決，部份弱勢朋友在接受服務後已經開啟的正向轉變，在這波疫情下，之前累積的成果可能停滯甚至退化。

如中華好家庭關懷協會在南投所服務的劉阿伯，原本可以自己坐公車到據點來參與活動，但減少與他人互動、社交相處的機會後，突然失去生活重心，開始變得嗜睡，期間社工仍定期送餐到家，但近期卻發現，劉阿伯竟然認不得人，出現疑似失智的傾向。

此外，聯合勸募表示，暑期孩子的學習與照顧、身心障礙者的居家復健及照顧者喘息等問題，都需要不間斷的關心與協助，呼籲民眾可以透過一日捐協助弱勢民眾度過此刻，捐款可洽聯合勸募官網。