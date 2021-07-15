台北市疫苗接種預約系統6月13上線亂象不斷，議員潘懷宗指出，一開始有里長反映系統當機、無法取消預約時間，到後來醫院也反映下載疫苗預約資料後發現只有名單，卻無預約時段，近日民眾陳情預約好的疫苗，卻因當天開打人數不足而慘遭「流團」。

潘懷宗接獲一位戶籍在士林區的劉小姐陳情，劉小姐在7月6日上網幫母親預約疫苗接種成功，預計在7月10日至內湖區診所施打，預約成功後自己也向公司請了假，不料注射前一日中午突然接到內湖的診所通知因為7月10日當天只有5位預約，衛生局說人數不足，要取消當日疫苗派送。

潘懷宗表示，這讓劉小姐傻眼，直呼打疫苗不是在團購，人數不足還會被流團，工作、看診，該安排的都安排好了，施打前一天才被通知要重新來過，實在是非常不便民，另外還有一位住在南港區的陳小姐，幫父親預約時也遇到相同的情況。

潘懷宗指出，AZ與莫德納疫苗開瓶後需6小時內用畢，若預約加上候補人數仍不足一瓶疫苗施打量，衛生局就不會配送疫苗，造成許多民眾預約好卻被強迫取消。潘認為，中央既已公布新冠疫苗殘劑可供民眾預約，就不應該再有流團之事發生，

潘懷宗痛批，目前台北市民預約疫苗殘劑施打無統一管道，有民眾反映打到個別診所詢問殘劑，也未得到正面回答，疫苗接種預約與殘劑預約各行其道，演變成「能打疫苗的人不打，不能打疫苗的人很想打」的弔詭狀態。