過去曾有不少外國人分享在台灣生活的經驗。近日一名在台灣生活的英國人李大豐表示，點出台灣的5大缺點，包括薪水太低、房價太高、空汙嚴重、交通紊亂及機票太貴，令他最有感的是薪資水平太低及高房價，這都是造成台灣競爭力下滑的主因之一，發展令人擔憂。

李大豐日前於個人YouTube頻道《大豐大哥大》表示，自己很愛台灣，也很關心台灣的未來發展，但長期生活下來發現5個缺點，包括薪水太低、房價太高、空汙嚴重、交通紊亂及機票太貴，希望將其分享與大家討論、思考。

第一，普遍薪資低，李大豐認為，台灣與他國相比，物價並沒有比較便宜，月薪若達5至6萬，就算高薪，但這樣的薪資水平仍難以買房、買車，甚至是成家，零零總總的開銷加起來，很容易成為月光族，更不用說存錢；且台灣大多數的老闆都非常小氣，導致國內人才流失，同時也無法吸引國外人才來就業，會害台灣競爭力下降，不利於發展。

第二為，房價太高，李大豐說，對台灣居高不下的房價，感到「不可思議」，長年下來不降反而持續往上漲，平均落在800至1000萬左右，但薪水卻未調漲，一個年輕人要在台北置產，恐怕要40年不吃不喝才有可能，「真的很可怕」。

第三是，空汙嚴重，李大豐指出，尤其在南部最為嚴重，因許多工廠都設置在南部，排放許多廢氣，每天吸入髒空氣，長期下來恐導致身體出狀況。第四，交通紊亂，李大豐觀察發現，台灣人很不遵守交通規則，常看到有民眾路邊隨意停放車輛，透露自己在高雄騎乘機車，經常被一旁的汽車駕駛、機車嚇到，「完全活在自己的世界，不顧其他用路人，行為非常不負責任」。

第五則為，機票太貴，李大豐無奈說，台灣因地理位置的關係，每次飛回英國都要花費5至6萬的機票錢，雖然有點麻煩，但也無法改變。最後，李大豐強調，因為自己很愛台灣、在意台灣，才會將上述提出來與大家做討論，若不同意他的想法也沒關係，「畢竟我們是個法治的國家」。