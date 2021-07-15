網路交友詐騙陷阱多是女騙男，這次竟是男騙女，台南市25歲女子日前透過網路交友認識自稱在夜店上班的「阿豪」男子，女生約男生到海邊約會，男子竟索取伴遊費，女子買了6萬元遊戲點數卻約不出對方，遭母親發現後報警。

網路交友約會多數是男生遭虛擬美女欺騙購買點數，台南市1名在餐飲店工作的妙齡女子，10日透過網路交友軟體認識「阿豪」，彼此加LINE聊天，才聊了2天，女子即心動，主動約對方到海邊散心見面。

兩人關鍵對話透過電話聯繫，聊天軟體內僅有噓寒問暖的對話，未留交易文字紀錄，「阿豪」自稱在夜店工作，有經紀人，當女子要求見面時，男子即要女生跟經紀人聯繫，並約定以購買6萬元遊戲點數，當成「阿豪」出遊的費用。

被害女子竟真的相信，但她剛出社會存款不足，改向朋友借錢，12日就到超商購買12張遊戲點數，每張5000元，將密碼傳給「阿豪」，數日來卻仍無法順利約出見面。借錢的朋友起疑，將情況告知女孩的家人，家人進一步詢問，才驚覺女孩遭交友詐騙，到警局報警。

警方檢視聊天紀錄，發現「阿豪」從未留下可辨識身分的訊息，過去「假交友、真詐財」詐騙方式，被害人以男性居多，這次竟有女性暈船受騙，可能是被害女子剛出社會，涉世不深，對感情有憧憬，才遭詐騙集團利用。