我國新冠肺炎疫苗截至目前接種達433萬7272人次，疫苗接種人口涵蓋率達18.06％，若以計次人口涵蓋率算則為18.47%。今天公布新增70例接種後不良事件，包括9例接種後死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，死亡案例中，8例為疑似接種AZ疫苗後死亡、1例為疑似接種莫德納疫苗後死亡。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨天單日接種人次約有23萬1千多人，且其中以接種莫德納為最多，高達22萬3千多人。截止目前為止接種次超過433萬人，涵蓋率以計次人口計算達18.47%。

至於新增的9名死亡案例，分別為8例接種AZ後死亡，為3女5男，年齡54~89歲間，是疫苗接種後3至25天之間發生，同期間新增1例男性莫德那疫苗接種後發生死亡，年齡90歲是接種6天後發生，還有一名圓通抱接種az疫苗後住院或延長住院轉死亡事件。

解剖部分，目前已經解剖90例，除了2例待釐清外，其餘皆與疫苗無關。

媒體詢問，有醫師指出，接種AZ疫苗後的死亡率是接種莫德納疫苗的19倍，原因為何？莊人祥表示，疫苗接種後死亡事件，由藥物不良反應中心做監測，目前已經針對死亡部分，分年齡層來估計7天內發生死亡的背景值和觀察值比較初步沒發現異常，但已進一步找學者分析，會盡快以民眾聽得懂的方式，在記者會上公開分析做成摘要報告對外公布，最近會加快處理。