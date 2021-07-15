金門剩餘800劑莫德納在7合約院所開放預約接種時間表。（金門縣政府提供）

中央「COVID-19公費疫苗預約平台」離島試辦莫德納接種專案，金門連3天共施打2619人，估計尚有約800劑餘量，將於7／16開放1至9類對象在7個合約院所預約接種，符合第10類身分者，則配合中央規畫同步於7／17開打。

楊鎮浯縣長表示，此次配合中央預約平台試辦莫德納接種專案，從7／13起至今日（7／15）一連3天施打，前2天報到率達97.87％，今天預估再接種753人，合計接種人數約為2619人，在分區、分流、分時段作業方式下，接種作業流暢順利。

縣衛生局盤點後，估計莫德納疫苗約有800劑餘量，將開放符合1至9類身分者自7／16起預約接種。另外，符合第10類身分者則將配合中央擴大執行的「COVID-19公費疫苗預約平台」，同步在7／17開打。這2大類的接種對象均可至7個合約院所包括部立金門醫院、金城鎮衛生所、金湖鎮衛生所、烈嶼鄉衛生所、吾家診所、陳水湖診所、傅仰賢診所預約和施打。

針對這批莫德納剩餘劑量的接種對象，楊鎮浯特別指示衛生局除依中央規定辦理外，也要針對間隔4週的第2劑莫德納接種作業，妥善規畫安排，尤其是針對第6類的孕婦照顧必須盡力、盡心，務必如期於第4周接種，事先即須預留莫德納疫苗供金門醫院「專用」，以維護最需要保護的族群。

縣衛生局提醒，依中央7／12宣布，莫德納疫苗的第1、2劑接種間隔時間，除第1類接種對象、國籍航空機組員及孕婦的間隔至少28天後接種外，其餘對象均調整2劑接種間隔為10至12周，請鄉親依此時間預約接種。

衛生局說明，各合約院所目前仍在施打已預約的AZ疫苗中，各自的接種空間和醫護量能、施打時間不同，請鄉親預約時也多加留意一下。

縣府強調，未來會視中央提供疫苗數量及疫情發展，隨時滾動調整開放接種對象，盡全力提高全島疫苗覆蓋率，請鄉親放心。