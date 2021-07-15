美國在台協會（AIT) 今天表示，孫曉雅即日起接任美國在台協會處長一職，將依規定待檢疫期滿正式就任。她說，期待在歷任處長所打造的成功基礎上再接再厲，讓美台關係更上一層樓。據了解，美國方面今天也首度透過行政專機以專人專機方式，以「外交郵件」運送處長交接所需物品送至AIT。

孫曉雅是在12日晚間搭機抵台，15日起接任AIT處長一職，AIT表示，孫曉雅將根據台灣疫情指揮中心規定，在居家檢疫14天及自主健康管理7天期滿後正式就任。孫曉雅擁有30年的美國外交官資歷，對東亞和太平洋地區有深厚的了解，對於外交事務也抱持高度的承諾和熱忱。

今天上午9點30分一架美方DO-328行政專機降落松山機場，原本傳出該專機是負責載送AIT甫卸任處長的酈英傑的私人物品離台，不過據了解，該專機抵台後，由專人將一份包裹送交給AIT，專機隨後在10點07分離開。這是近幾年來台美之間，首度以專人、專機的方式，運交所謂的「外交郵件」。

至於外交郵件內容，主要是AIT處長交接時所需使用的公務用品及文件，以及孫曉雅接任後所需使用的公務用具。不過AIT對此表示「no comment」。

外交部也表示，有關媒體報導美國空軍行政專機於本（7）月15日上午飛抵松山機場一事，外交部並無相關說明，也無進一步評論。