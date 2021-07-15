香港31歲歌手谷婭溦曾參加過選秀節目《快樂女聲》、《華人星光大道2》，都有亮眼成績，受到疫情影響，日前她也在香港注射科興疫苗，沒想到卻傳出護理師幫她打空針的誇張事件，導致她出現暈眩、左半邊麻痺、頸部抽搐等症狀，緊急送醫，事後她也不滿的親自還原事件始末。

谷婭溦在IG發文還原事件真相，「大概兩點半左右接種疫苗」，護理師簡單問一些問題和交代需之後便開始施打，然而她突然感覺到左手臂劇痛，轉頭一看才發現針筒裡竟然是空的，當下她立刻質問護理師：「為何沒藥水就可以打針？」然而對方只是安撫她，又拿了有藥水的針筒在同個位置注射了一次，接著她就被打發離開。

谷婭溦氣得和朋友大抱怨，再次走進房間質問該名護理師，這才把護理長吸引過來，為她安排主治醫師檢查，過程中她開始出現頭暈想吐、左半部身軀麻痺的症狀，頸部甚至開始抽搐，在搭救護車轉院的路上她還忍不住嘔吐2次，所幸經過檢查後並無大礙。

然而谷婭溦十分不滿，她多次打到家庭醫學中心，希望可以轉到私人醫院做詳細檢查，但對方一直不理會，13日她反應又出現不舒服的症狀，對方仍然拚命推託，令她十分心寒，「到現在為止也沒有一個人來跟我道歉，我沒有接到任何有關於負責人方醫院的電話，我現在也還在醫院躺著。」