自開放疫苗殘劑預約登記後，北市許多診所已「預約到爆」，北市議員張斯綱發現，北投門診部竟到8點25分都還能繼續預約殘劑，最後竟超收到376位，令人匪夷所思，要求北市衛生局立即調查是哪個環節出錯，避免下午北投門診部被民眾擠爆爆發衝突事件。

張斯綱表示，台北市立聯合醫院為提升疫苗接種效率辦理殘針候補登記作業，考量避免民眾群聚、長者不易現場久候等因素，於110年7月8日起採取網路預約，因此民眾天天早上八點守在電腦前，期望替自己與家人搶到殘劑。

張斯綱指出，今日本人特別上線測試，殘劑預約13個門診部都是第一時間已額滿，但北投門診部竟到8點25分都還能繼續預約殘劑，最後竟超收到376位，令人匪夷所思。

張斯綱說，隨後本人也陸續收到民眾來電，表示其他門診部都僅收5位名額，但自己編號325到底是等還是不等？

張斯綱要求，北市衛生局立即調查是哪個環節出錯，並立即通知這376位民眾，避免許多民眾浪費時間，也避免下午北投門診部被民眾擠爆爆發衝突事件。