再過兩周東京奧運就要開幕，我國代表團將由行政院政務委員唐鳳率團出發，並代表我國向日本致謝捐贈疫苗。中央流行疫情指揮中心今天指出，由於我國奧運代表團全體成員的疫苗接種率超過95％，因此開放打完兩劑疫苗的成員，返台後不須進行14天隔離，直接採14天加強版自主健康管理。

近期因有奧運代表團隨隊醫師擔憂，打完兩劑完整疫苗後，返台是否還需要進行隔離？副指揮官陳宗彥表示，我國奧運代表團不僅包含隨隊醫師，除選手外還有很多行政人員，目前全團的2劑疫苗接種率達95％，完全接種後也都超過14天，因此開放返台後免隔離。

陳宗彥指出，東京奧運防疫規定相當嚴格，包含全團入境時要出示出發前96小時內的兩次PCR陰性證明，入境後還要再採檢1次。參賽選手則每天都要進行採檢，隨隊職員則是每4天採檢1次，由於防疫規劃相當完善，因此初步同意鬆綁奧運團返國後的檢疫措施。

陳宗彥表示，奧運團打過完整2劑疫苗的人員，返國後可採取14天的加強版自主健康管理，但前7天要採集中管理，並要在第7天進行採檢，以便進行健康關懷，因此團員之一的唐鳳返台後將不用隔離14天，進行加強版自主健康管理即可。

值得注意的是，本次奧運團返台後的檢疫措施鬆綁並不包含隨團媒體，至於剩餘未完成2劑疫苗施打的人員，則視同一般入境者，將採原本的14天檢疫隔離，搭配多次採檢的措施。