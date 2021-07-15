財政部高雄國稅局指出，如果民眾、企業收到稅單，一定要在期限內繳清，若超過滯納期間（繳稅期限後30天），名下財產將遭到強制執行處分。

國稅局舉例，近來有餐廳老闆4月初收到一張20萬元稅單，因繳納期限還沒到，所以就先擱著，後來事情一忙就忘了。但因為超過繳稅期限未繳納，因此老闆旗下的自有餐廳房地遭國稅局函請地政機關禁止財產處分。該名老闆及早發現繳清稅款後，國稅局才函請地政機關塗銷禁止處分並通知營業人。

官員提醒，依稅捐稽徵法第24條第1項規定，若滯納期滿後還是沒繳納稅款，除加徵15％滯納金外，還會被移送行政執行署強制執行。

在實務上，國稅局為保全稅捐，多半會依法函請地政機關或監理單位，將欠稅人名下不動產或車輛辦理禁止移轉及其他權利登記。若進入強制執行程序，行政執行分署多半會先從動產如存款、股票、外幣帳戶等扣除，因不動產較難變現，僅先行圈定避免欠稅人脫產，若動產無法抵繳稅負才會將不動產變現抵稅。