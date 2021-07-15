創作天后蔡健雅新專輯首支單曲〈出走〉MV上線，她也史無前例開啟IG直播和粉絲線上聊天，她坦言自己超緊張、差點語無倫次，「因為我太習慣邋塌，但因為疫情，再加上〈出走〉MV上架，決定上來陪大家聊聊天。」她昨(14日)晚和那那大師聯合直播，一度因網路訊號問題斷線，她幽默自稱：「我就是蔡卡卡」，她透露，身邊只要跟電器有關的東西，別人用沒事、她使用時永遠會碰到問題，無奈向粉絲喊話：「你們要習慣。」

疫情封閉了整個世界，蔡健雅也自爆至少有半年追劇追到陷入沮喪、寫不出作品：「我們都退居自己的小小世界，在家裡沒有發生任何事、也沒有靈感，我不斷自問，到底可以做什麼。」但也因如此，她才發現，元素越簡單，似乎反而能表現得更多。

她說：「在音樂上我是紀錄者，會用音樂去呈現當時我看到的世界，我反思，如果整個世界只剩下我、只剩下一把吉他，可不可以還是做到我想要的東西？」她透露，整張專輯的吉他都是她親自彈奏，「這次吉他自彈自唱的蔡健雅，已經完全不一樣了。」

〈出走〉一曝光，超高音副歌就被歌迷封為「KTV難唱歌曲」，蔡健雅卻笑稱：「不會難唱啊！」她幽默表示，在家長期跟Choupi、Loulou兩隻貓咪說話都用高八度的聲音，「只要用與貓溝通的共鳴就可以了，我覺得很輕鬆。」那那大師則說，〈出走〉chill中帶點華爾茲的旋律非常魔性，讓他在家跳了一整個下午的舞。

蔡健雅也透露，新專輯有很厲害的合作對象，「會讓大家下巴都掉下來。」歌迷狂猜各種名單，都遭她打槍：「你們不可能猜中。」還有歌迷推測她和偶像Joni Mitchell合作，引發Tanya少女心表示：「我出道時Joni Mitchell對我有很巨大的影響，前幾天他發文說《Blue》那張專輯五十周年，我就跑去留言，告訴他我有多愛他，我猜他應該沒看到，但我很開心！」對於合作對象，Tanya不斷故佈疑陣，讓那那大師一度怒吼：「想掐妳喉頭，妳給我把話講完喔！」

「宅在家」的Tanya近期迷上蔬菜水果雕刻、蒔花種草，被粉絲問及是否有可能開店或「出師」，蔡健雅也說，自己從這些小事悟出新道理：「以前做過的東西，先放在一邊；是否有些新的食譜蛋糕麵包還沒做、新的香草還沒種，有沒有水果可以雕成龍、金魚之類的，唱歌時發明一些自己沒唱過的共鳴，在家防疫，反而可以去尋找新的自己。」但她也說，自己做甜點不惜成本，「可能開店要唱很多場才能賺回我賠的錢！」

蔡健雅和那那大師昨晚在IG聯合直播。（翻攝IG）

蔡健雅史無前例開啟IG直播和粉絲線上聊天。（環球音樂提供）