2019年10月31日，台北市一名陳姓男公關遭控撿屍，不顧對方嚴正拒絕，狂喊「不要」，執意將泥醉女客帶入旅館性侵。不過陳男辯稱，當時自己被「框」出場，按業界潛規則即代表要性交易，加上他基於服務女客的經驗，女性說不要「可能就是要」，因此認為自己無不法。但法官認為，女性說不要就是不要，任何性行為都應互相尊重、彼此同意，最終仍依乘機性交罪判處陳男3年10月有期徒刑，全案可上訴。

根據判決書指出，台北市陳姓男公關2019年10月31日透過經紀人得知女客「框」他出場，於是遂將爛醉的女客送入附近旅館休息。進房後，男公關隨即展開「前戲」，即使女客全身癱軟、無力反抗，口頭上清楚表明「不要」，依舊不停手，最終性侵得逞。女客驚醒後，立馬跟陳男經紀人求救，經紀人到場見女客全裸躲浴室哭泣，事件便隨之曝光。

不過陳男開庭時辯稱，依業界潛規則來說，被「框」出場就等同要發生性行為，加上他認為女性說不要「可能就是要」，當下才沒有罷手。可法官審理後認為，女客出庭時曾大哭，與性侵受害者反應相當，加上任何性行為都應互相尊重、同意，未確切獲得同意便是不同意，就算對方沉默、猶豫，都不能當作同意，並引用聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」，與妨害性自主罪保障的「性自主決定權」，強調「要不要、何時、如何」發生性行為，人人都有決定權，因此依乘機性交罪判處陳男3年10月有期徒刑，全案可上訴。

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