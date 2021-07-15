《商情》中國放寬貨幣政策 期銅上漲0.52％ 14:342021/07/15 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球主要金屬消費國中國的經濟數據疲弱不如預期，引發中國將實施進一步放寬貨幣政策以支撐增長的希望。致倫敦(LME)周四(7/15)銅價上漲。數據顯示，由於製造業活動放緩，加上新的疫情爆發，中國第二季度國內生產總值同比增長7.9%，低於預期增長的8.1%。 周四(7/15)截至台北時間11:45，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.52%，報每公噸9,391美元，盤中最高一度觸及每公噸9,395美元。(商品行情網) 《港股》鮑爾放鴿 恆指勁揚1％ 中鋼8月份內銷盤價 全面維持平盤 #中國 #放寬 #貨幣政策 #增長 #LME 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸碳排放權市場 7月16日上線交易 04:102021/07/15 焦點新聞 中國碳交易市場 16日啟動 04:102021/07/15 全球財經 《國際金融》美Fed唱鴿 歐股徘徊歷史高點 09:452021/07/15 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美6月PPI年漲7.3％ 創1982年來新高 09:282021/07/15 財經 《商情》美元走強 周三期銅下跌 09:112021/07/15 財經 資金點火航運股 台股早盤衝萬八關卡 09:192021/07/15 財經 《商情》聯準會態度鴿派 支撐紐約期金續漲 09:452021/07/15 財經 《國際經濟》韓利率沒變 央行研議緊縮貨幣 15:082021/07/15 財經 為第一次「習拜會」鋪路… 美副國務卿雪蔓傳７月底訪中 04:102021/07/15 財經要聞 《半導體》環球晶：未聽說中國「卡關」事宜 不回應揣測資訊 09:452021/07/15 財經 東奧中國隊團長：堅決遏制奧運成績持續下滑趨勢 確保獎牌榜第一 11:262021/07/15 兩岸 財經熱門新聞 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 待客好又誠信金融機構揭曉 21家上榜 - 財經 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 媒體人爆萬華男打2劑國產疫苗仍確診 高端回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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