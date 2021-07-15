因全球主要金屬消費國中國的經濟數據疲弱不如預期，引發中國將實施進一步放寬貨幣政策以支撐增長的希望。致倫敦(LME)周四(7/15)銅價上漲。數據顯示，由於製造業活動放緩，加上新的疫情爆發，中國第二季度國內生產總值同比增長7.9%，低於預期增長的8.1%。

周四(7/15)截至台北時間11:45，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.52%，報每公噸9,391美元，盤中最高一度觸及每公噸9,395美元。(商品行情網)