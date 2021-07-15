紐約Space Capital周三發布報告指出，第二季民間投資航太業的金額達到45億美元，創下歷史新高。

報告指出，航太基礎設施投資額在今年第二季創下歷史新高，儘管第二季只有兩家太空公司完成借殼上市。

Space Capital的季度報告將該產業投資分為三大類，分別為基礎設施（infrastructure）、分佈（distribution ）和應用（ application.）。

首先是基礎設施，包括許多人想到的航太公司，例如製造火箭和衛星的公司。這個類別近來人氣飆升，部分歸功於億萬富豪的太空競賽，先是英國富豪布蘭森（Richard Branson）搭乘其維珍銀河公司的太空船升空，下周全球首富貝佐斯將搭乘其藍色起源公司的 New Shepard 大空船進行全世界第一次無人駕駛次軌道太空飛行（suborbital flight）任務。而特斯拉創始人兼執行長馬斯克的太空服務公司SpaceX正以驚人速度發射太空船，同時也在開發新一代的大型火箭。

另外兩類-分佈和應用，則廣泛納入業務仰賴太空技術的公司。分佈指的是連結太空網路的地面技術的公司，而應用則是仰賴太空服務的公司，如叫車或導航。

第二季基礎設施的民間投資額再創新高，改寫去年第三季創下的39億美元記錄。報告指出，今年投資額可望超越去年創下新高記錄的91億美元。

第二季投資額激增，主要由OneWeb和Relativity Space的巨額籌資回合所推動，OneWeb籌得逾10億美元，Relativity Space成功募集6.5億美元。

美國衛星通訊服務公司AST SpaceMobile和太空發射新創公司Astra與兩家特殊目的收購公司（SPAC）完成併購交易並已掛牌上市，各籌得數億美元資金。

Space Capital正密切關注航太公司的借殼上市趨勢，預計在今年下半年完成交易後，借殼上市將為航太業籌集超過80億美元資金。