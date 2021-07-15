航運股引領風騷，鋼鐵等原物料股人氣回籠，大型股的鴻海(2317)走高，台股收盤首次站上18000點，並以18034.19點作收，創下史上新高，上漲188.44點，漲幅1.06％，成交金額4549.03億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美元指數近期雖然未持續創高，但仍維持高檔震盪，亞幣近期也未破底，整體維持在相對低檔，預期台幣在此影響下，短期升值不易，代表後續資金動能不強；觀察法人態度，外資近期在現貨市場維持買超，期貨未平倉空單近期也持續回補，但本土投信則持續調節集中市場，政府基金近期出現減碼跡象，顯示整體法人對於台股呈現土洋對作，不過由於本波本土資金表現相對外資好，預期後續本土資金若能回補，指數有機會站穩萬八關卡。

從融資餘額來看，近期融資餘額從高點2993億元(7/8)至周三已經已經來到2912億元，4天的時間融資減少81億元整體幅度接近3%，相較於近期指數回檔幅度為大，有利指數指數止穩。

整體融資增加幅度仍高，短線續降更有利指數反彈；台股目前也開始進入上市櫃公司除權息高峰，今天起至7月底，預期將有200檔以上個股進入除權息，預期將配發逾3925億元現金股息，台股雖然有股息加入有利指數往上，但現金股息配發下，台股也將因為股息蒸發超過200點以上。

台股近期多空分歧，預期指數將呈現高檔震盪走勢，操作上可以以5日線為依據，站穩5日線偏多操作。

櫃買指數收在220.84點，上漲2.87點，漲幅1.32％，成交金額1100.19億元。