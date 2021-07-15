國民黨立委李貴敏批評，NCC就是行政單位的黑手套。（圖片摘自李貴敏臉書）

國民黨立委賴士葆憂心，蔡政府離獨裁集權愈來愈近。（資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）昨天否准中天電視申請「中天綜合台」營運計畫擬製播新聞節目的規劃變更案，原因是難防「公司大股東」介入。藍委李德維痛批，NCC此舉為「未審先判」，已到達無法無天地步，若要展現公平正義，就一併取消三立台灣台、八大綜合台製播新聞權利；藍委賴士葆砲轟，NCC就是先射箭再畫靶；藍委李貴敏痛斥，NCC就是行政單位的黑手套。

李德維砲轟，NCC不再只是民進黨的附隨組織，直接就是民進黨的組織，NCC應說明否准中天綜合台，但卻通過三立台灣台、八大綜合台能製播新聞的原因。

NCC說明，審視中天電視提交資料，認為其自律及內控機制的運作執行，仍難以防止「公司大股東」介入新聞製播。李德維抨擊，這簡直「未審先判」，台灣是罪刑法定主義、民主法治社會，NCC怎麼會預設立場，認定大股東可能影響新聞製播，「NCC因在立院有綠委撐腰，已到達無法無天地步」。

李德維認為，先前NCC允許三立台灣台、八大綜合台製播新聞，此時若能一併取消，這才合乎公平正義，否則NCC不該耍這些手段，講白一點，就是去年關閉中天新聞台，就已經預設不再批准任何中天新聞的存在。

李貴敏說，去年中天新聞台關台完全按照劇本演出，此次又否准中天綜合台營運變更並不意外，但令人憤怒的是，身為獨立機關的NCC，功能在確保言論多元化，而不是介入下指導棋，為防範大股東干預內部運作問題，NCC應該是制定規則，否則NCC根本沒有達到獨立機關的角色，其是否是聽從行政單位下指導棋，若是，NCC也該被裁撤掉。

賴士葆直言，中天綜合台節目都還沒開始製作，就認定大股東以後會指導等，這就是道地的先射箭再畫靶，說到底是欲加之罪何患無辭，NCC現在已經變成執政黨的打手機關，民進黨無法容忍中天新聞批判監督政府，有愧政府開口閉口誇台灣民主的驕傲，讓NCC變成台灣民主的恥辱。

賴士葆說，蔡政府過去關中天新聞台，扼殺監督政府的新聞自由，現在連中天綜合台也不給它任何有新聞露出節目的機會，看起來蔡政府已離集權獨裁愈來愈近。