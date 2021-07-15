泰國限制AZ出口恐影響供貨 指揮中心回應了 14:382021/07/15 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外界擔心恐影響鄰近國家包含台灣的疫苗到貨時程，對此中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，會持續關心泰國廠的狀況。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國近期疫情緊繃，外傳泰國政府將限制該國生產的AZ疫苗出口，外界擔心恐影響鄰近國家包含台灣的疫苗到貨時程。對此中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，會持續關心泰國廠的狀況。 陳宗彥說明，目前初步了解，泰國政府內部正在進行討論，「我們和其他國家一樣都很關注，這和我們後續疫苗是否能順利抵達台灣有關。」 留台無疫苗可打 陸生嘆被排斥 三級警戒 聯勸調查「8成社福團體捐款受影響」 #泰國 #AZ #影響 #泰國政府 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 平台疫苗分配AZ為主 莫粉有得等 04:102021/07/15 焦點要聞 疫苗接種計畫調整 陳宗彥：未來4周都是AZ 13:512021/07/15 生活 2種人最好別打AZ 美女醫：打疫苗不用搞得像挑老公 12:142021/07/15 生活 挑逗食慾「味」解封 台北喜來登「美食宅度假」優惠住房專案開賣 08:372021/07/15 生活 320萬人可接受AZ 未來3周有機會全打到 14:112021/07/15 生活 應用細胞治療抗疫 國際學術論壇21日登場 14:592021/07/15 生活 連勝文換大頭貼酸爆指揮中心 1.7萬人狂讚 黃暐瀚也笑翻 14:292021/07/15 政治 阿緯順利打完2劑AZ疫苗 網友坦言不敢打他貼心回應 09:452021/07/15 娛樂 本土新增確診降至1字頭 衝刺打疫苗 04:102021/07/15 財經要聞 Q3疫苗施打 民間上調GDP保5 04:102021/07/15 財經焦點 高虹安爆料BNT簽約過程「蔡政府內幕」 網友炸鍋：看清楚到底誰在擋了 08:012021/07/15 政治 生活熱門新聞 泰國擬限制AZ疫苗出口 台灣AZ：將如期供貨近9百萬劑 - 生活 彰化2長者打完莫德納疫苗後死亡 相驗結果出爐 - 生活 AZ、莫德納恐引發嚴重副作用 台大醫：5種人要注意 - 生活 別再挑疫苗了！同仁重症「肺纖維化」 醫揭恐怖下場 - 生活 在台英國人曝台灣5大缺點 嘆：害競爭力下降 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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