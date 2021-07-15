泰國近期疫情緊繃，外傳泰國政府將限制該國生產的AZ疫苗出口，外界擔心恐影響鄰近國家包含台灣的疫苗到貨時程。對此中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，會持續關心泰國廠的狀況。

陳宗彥說明，目前初步了解，泰國政府內部正在進行討論，「我們和其他國家一樣都很關注，這和我們後續疫苗是否能順利抵達台灣有關。」