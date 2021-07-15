台中市議會有「彤羅騷」之稱的張彥彤、羅廷瑋兩位新生代議員，日連袂贈送警察局運動飲料，祝福警察在防疫期間值勤都能平安順心。（市議員張彥彤服務處提供）

台中市議會有「彤羅騷」之稱的張彥彤、羅廷瑋兩位新生代議員，15日連袂前往台中市政府警察局第一、第三分局慰勞辛勞的警察同仁。張彥彤與羅廷瑋兩位議員致贈一分局與三分局各33箱運動飲料，總計66箱，取六六大順之意；除慰勞警察同仁的辛勞，藉此祝福警察同仁在防疫期間值勤都能平安順心。

張彥彤指出，疫情期間除醫護人員外，警察同仁的汗水與付出也是有目共睹；他在市議會就是警消環衛小組成員，更加瞭解警察的辛勞。在這段期間警察同仁為執行治安與防疫勤務，都要比面對比一般人更高的風險，真的可以說是賣命在為民眾服務。

張彥彤表示，身為民意代表，理應代表市民慰勞並感謝警察同仁的付出與犧牲，並呼籲市民朋友對警察同仁多多給予支持與鼓勵。

羅廷瑋說，他和張彥彤議員的年齡理念都很相近，選區也就在隔壁，疫情發生以來，他們就想一起做一些正面的事情，為防疫人員打氣。自上次慰勞清潔隊後，這次則是來到警察局來為人民保母加油打氣；他覺得很有意義，也歡迎大家一起來，多給防疫人員鼓勵，做他們堅實的支援與後盾。