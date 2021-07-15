藝人歐陽靖和母親譚艾珍及兒子新醬，目前三人定居台南，日前開放65歲以上疫苗預約時，因為譚艾珍戶籍沒有遷至台南，遲遲等候不到通知，好在要北上施打前得知有某診能提供接種，才讓母女倆鬆一口氣。

歐陽靖表示母親譚艾珍施打疫苗一波三折，因為戶籍沒有遷到台南，當台南市65歲以上疫苗開放預約後，打電話到戶政事務所、衛生所、1922、診所等單位，詢問能否留在台南打疫苗？都是得到「必須先登記資料，如果有多的疫苗再通知」的答案，但因為遲遲等不到通知，便直接幫母親預約回台北施打疫苗。

不過7/13微解封後，由於沒有開放戶外跟餐廳內用飲食，歐陽靖擔憂習慣少量多餐的母親若單獨搭大眾運輸回台北，得忍受好幾個小時不吃不喝，屆時可能出現頭暈、喉嚨痛等症狀，讓她極度擔憂，好在母親出發前往台北前，診所來電通知有多的疫苗，才讓母親免於舟車勞頓之苦，也放下心中一塊大石。

歐陽靖透露母親接種的是莫德納疫苗，目前為止沒有任何副作用，但是卻變成「萬磁王」，從她曬出的一則影片中，只見她把湯匙硬壓在譚艾珍左手臂上，湯匙就黏在手臂上不動，讓她驚呼：「是真的耶！我們兩個整個傻眼！影片絕無作假」，對此，有網友表示：「硬壓會黏住，沒打的人也會，湯匙磨擦後也會黏住，請冷靜」

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