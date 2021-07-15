在複合式手術室的血管攝影輔助下，以各種導線導引置入適當尺寸及長度的支架血管來覆蓋掉主動脈創傷處，使得主動脈免於破裂大出血。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真)

別輕忽車禍擦撞！24歲機車騎士阿明與汽車擦撞被送至奇美醫學中心急診，檢查發現胸主動脈局部剝離及假性動脈瘤併左側血胸等症狀，緊急手術後，生命徵象穩定。醫師表示，胸主動脈創傷是僅次於頭部外傷、第二高鈍銼性胸部外傷死因，更是重大外傷隱形炸彈，常見於車禍後多重外傷，須早期警覺並及時治療。

奇美醫學中心心臟血管外科主治醫師吳依璇表示，根據國外醫學文獻統計顯示，胸主動脈創傷病人有8成到院前死亡，僅有2成能進到醫院接受診斷及治療。而活著送到醫院的病人中，又有46％的病人會在院內死亡。

吳依璇表示，因降主動脈假性動脈瘤破裂會造成主動脈大量出血，危急病人生命，必須盡早手術，阿明在接受醫療團隊緊急執行主動脈內支架血管置放手術後，生命徵象穩定，隨後接受後續骨科手術治療，日前已康復出院。

她也說明，過去如果病人遇到胸主動脈創傷，只能接受傳統側開胸手術進行主動脈置換，傷口長達3、40公分，術中又必須注射較大劑量抗凝血劑，在多重外傷情況下，有可能使其他受傷部位嚴重出血。主動脈內支架血管置入手術，是由病人腹股溝劃開一個小傷口，以特殊導管進入病人股動脈內，在複合式手術室的血管攝影輔助下，以各種導線導引置入適當尺寸及長度的支架血管來覆蓋掉主動脈創傷處，使得主動脈免於破裂大出血。

近年因主動脈內支架血管置放手術具有傷口小、手術時間短、恢復快等優點，已經取代傳統側開胸手術成為治療這類病人的首選方法，目前健保也有給付。