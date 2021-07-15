好市多內湖店今貼出暫停營業1天公告，好市多量販店證實收到北市府通知7月10日有確診者足跡，因此配合停業消毒1天。議員應曉薇指出，好市多員工都已經施打疫苗，唯獨台北市內湖、北投店還不能施打疫苗，讓員工每天面對購物的民眾工作及心情壓力都很大。

中央流行疫情指揮中心昨天公布台北市有10名確診者，也是全台最多。北市衛生局證實昨日疫調時，發現內湖IKEA（宜家家居）及COSTCO（好市多）有確診者足跡，現已通知業者清消，COSTCO上午也緊急貼文公告，今日全面消毒、停止營業一天。

應曉薇表示，近日有好市多的員工陳情，稱除了北市的好市多員工以外，其他縣市的好市多員工都已經施打疫苗，唯獨台北市內湖、北投為何還不能施打疫苗？

員工透露，好市多在疫情期間，每天還是有多少人來採買，每天面對購物的民眾工作及心情壓力都很大。

應曉薇指出，北北基桃賣場收銀人員在6月底前，經中央主管機關經濟部認定並造冊後，已陸續在7月初可以開始施打疫苗，但為何卻有北投、內湖的收銀人員卻還未能施打疫苗？

應曉薇要求，北市政府盡快了解，並向經濟部、好市多公司主動清查北市賣場第一線收銀人員的疫苗施打率及造冊情況，避免台北市內湖、北投好市多員工在疫情間承受巨大壓力。