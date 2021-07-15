國內鋼鐵市場近來屢爆盤商囤貨、哄抬，引發公平會介入調查。中鋼董事長翁朝棟等人14日偕工業局拜訪工具機公會交流，會中討論如何協助工具機公會會員廠需料孔急現況，達成3項共識，盼鋼市穩定供料順暢。

身兼台灣鋼鐵公會理事長的中鋼董事長翁朝棟，近日密集與中央及工具機工會協商如何協助下游業者。昨中鋼方面由翁朝棟、業務副總劉敏雄等人，與經濟部工業局長呂正華、精密機械中心總經理賴永祥一同再度拜訪工具機公會理事長許文憲、副理事長陳金柏及祕書長黃建中等人，傾聽公會意見並進行交流。

一、會透過調節內外銷比重及廠內生產計畫等方式，協助穩定國內鋼鐵需求及供料順暢。

二、鋼鐵公會、工具機公會及中鋼已建立溝通交流的平台，未來若有需料孔急的狀況，可透過此一平台管道相互協調並妥為因應處理。

三、工具機業者所需鋼材皆需經加工後才能使用，國內鋼鐵產業無論是上游生產廠、中游加工廠（盤商）或下游終端用戶，彼此都應互相尊重體諒既有的供應鏈體系，共存共榮來創造台灣經濟榮景。

會後，工具機公會理事長許文憲、副理事長陳金柏皆表示理解並肯定工業局、鋼鐵公會及中鋼的用心與作為，期盼在多方共同的努力下，能迅速解決目前的問題，確保鋼市的供料穩定順暢，齊心為台灣經濟打拚。

此外，中鋼審酌國內鋼市仍受新冠疫情影響，力求鋼價平穩及鋼市穩定發展，並考量國內用鋼產業轉嫁能力及國際競爭力，8月份盤價皆以穩健平盤訂價，協助業者放心接單，期許國內用鋼產業共同維繫市場成長動能及健全產銷秩序，珍惜並把握鋼價平穩契機，做好生產規劃，合力創造台灣經濟榮景。