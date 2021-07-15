在中央宣布微解封後，一份與台中市防疫表現的最新民調顯示，台中市長盧秀燕在這次防疫表現，滿意度高達91.9％。台北市議員羅智強今(15日)指出，「盧秀燕踏實穩健的防疫表現，即使不像他人高調作秀，民眾仍都看在眼裡，難怪能獲得不分藍綠選民的高度支持」。

中央對三級警戒微解封，有條件開放餐廳內用，但絕大多數縣市都「逆中央」，維持禁內用，東海大學地方自治研究中心針對台中市民眾進行民調。民調結果顯示，在地方防疫方面，台中市長盧秀燕滿意度為91.9％、不滿意度為3％，從政黨傾向來看，盧獲得泛藍98.1％滿意、泛綠族群90.1％滿意。

羅智強今在臉書提及，疫情爆發以來，盧秀燕的表現始終可圈可點，她領先中央，普設快篩站，遭指揮官陳時中點名會造成不必要的負擔，則堅定回應，疫情控管寧嚴勿鬆；當疫苗開打後，不僅為失能長輩提供到府施打服務，更再次超前部署，將全市1萬3千名鄰長列為疫苗接種對象，保護第一線防疫人員；各地掀起爭打殘劑之亂，盧秀燕提出殘劑施打「三公原則」。

不只如此，羅智強說，中央宣布微解封，盧秀燕配合中政策但微型調整，採「穩健式微解封、漸進式鬆綁」，兼顧防疫與民生經濟，面對疫苗分配不公，不平則鳴，為市民爭公道，連3天向中央喊話，當疫苗分配卻比高雄少8萬劑，她要求中央在疫苗分配上，對台中要有最起碼的公平。

羅智強分析，因盧秀燕踏實穩健的防疫表現，即使不像他人高調作秀，民眾仍都看在眼裡。對此，有網友留言表示，「誰做事誰做秀百姓自然看在眼裡的」、「還是要控制好，如果有萬一，指揮中心會甩鍋給你」、「只要做正確的事，時間會是最好的證明」。