7/14日經濟部工業局呂正華局長、財團法人精密機械中心賴永祥總經理、及台灣鋼鐵公會理事長也是中鋼董事長翁朝棟、業務副總劉敏雄等一行，再度連袂拜訪工具機公會理事長許文憲、副理事長陳金柏及秘書長黃建中，傾聽公會意見並進行交流，會中針對如何協助工具機公會會員廠需料孔急現況，達成三項共識：

1.中鋼會透過調節內外銷比重及廠內生產計劃等方式，協助穩定國內鋼鐵需求及供料順暢。

2.鋼鐵公會、工具機公會及中鋼已建立溝通交流的平台，未來若有需料孔急的狀況，可透過此一平台管道相互協調並妥為因應處理。

3.工具機業者所需鋼材皆需經加工後才能使用，國內鋼鐵產業無論是上游生產廠、中游加工廠(盤商)或下游終端用戶，彼此都應互相尊重體諒既有的供應鏈體系，共存共榮來創造台灣經濟榮景。

會後，工具機公會理事長許文憲、副理事長陳金柏皆表示理解並肯定工業局、鋼鐵公會及中鋼的用心與作為，期盼在多方共同的努力下，能迅速解決目前的問題，確保鋼市的供料穩定順暢，齊心為台灣經濟打拼。