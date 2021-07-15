中鋼公司一一○年七月十五日召開八月份內銷月盤鋼品盤價會議，會中決議：全球主要經濟體推動財政刺激與貨幣寬鬆政策，加上疫苗接種逐漸普及，各國放寬防疫措施下，可望釋放經濟復甦紅利；國際貨幣基金(IMF)7月預估2021年全球經濟成長率將達6%，創1970年以來新高。行政院國發會最新公布5月景氣燈號連四個月亮出紅燈，反映景氣持續熱絡；台灣第二季出口總值一舉突破千億美元，創史上單季最佳表現。整體產業外銷及生產強力擴張，提振下游投資熱度，挹注台灣新一波經濟成長動能。歐盟7/1起對現行26項進口鋼品實施的防衛措施延長三年；俄羅斯則自8/1起至年底針對出口煉鋼原物料、半成品、成品等特定金屬課徵至少15%出口關稅；中國大陸因上半年鋼鐵產量續增，政府為確保達到年度減產與環保目標，下半年勢將厲行減產調控。隨著各國推動一系列限產及貿易保護措施，全球鋼鐵供應吃緊，鋼市多頭格局續航可期。

近期煉鋼原物料價格持續飆漲，鐵礦砂及強冶金煤價格雙雙突破200美元/噸大關，強冶金煤價格更較今年初倍增，副原料合金鐵成本如高碳錳鐵也大漲五成，鋼廠煉鋼成本不斷攀升。第三季為鋼鐵業傳統淡季，歐美暑休與亞洲雨季來臨，歐洲市場呈現高檔震盪，亞洲鋼價短期回檔修正後，大陸期現貨同步反彈走揚，寶鋼8月份則平盤開出，以落實保供穩價政策。

中鋼公司審酌國內鋼市仍受新冠疫情影響，力求鋼價平穩及鋼市穩定發展，並考量國內用鋼產業轉嫁能力及國際競爭力，這次八月份盤價皆以穩健平盤訂價，協助業者放心接單，期許國內用鋼產業共同維繫市場成長動能及健全產銷秩序，珍惜並把握鋼價平穩契機，做好生產規劃，合力創造台灣經濟榮景。另，中鋼正積極推動供應鏈管理引入ESG(環境、社會、公司治理)，中鋼將協助中下游廠商客戶推動ESG，循序漸進來落實推動供應鏈的ESG管理。