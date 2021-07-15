在電動車日漸成為未來趨勢的同時，比電動車更具未來性的，其實是未來車。看中未來車充滿無限商機的「富邦未來車ETF基金」，將於7/27正式展開募集，要讓投資人搶先布局，掌握未來移動四大兆元商機。

富邦未來車ETF基金擬任經理人蔡宗勲表示，未來移動四大關鍵趨勢A.C.E.S，是比電動車還要廣的未來移動趨勢，第一個關鍵趨勢A就是自動駕駛(Autonomous)，2020年全球自動駕駛/無人駕駛的市值才約為194.6億美元，預計到2050年自動駕駛將創造7兆美元的「乘客經濟」商機。第二個C是車聯網(Connectivity)，預估2025年新車市場中，聯網汽車的數量將接近7400萬輛，滲透率達80％。

第三個E是大家熟悉的電動車(Electric)，2030年全球電動車佔比將來到32％，2040年電動車產值預計將達2.1兆美元。最後一個關鍵趨勢S則是共享經濟(Shared)，預計到2026年全球共享經濟產業總營收將來1.18兆美元，2021至2028的預估年複合成長率將為25.18％，兆元商機浮現。

這四大關鍵趨勢相關產業即是富邦未來車ETF的王牌ACES投資組合，四大『兆元商機』一網打盡，未來世界運輸驅動盡攬其中。該ETF追蹤「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」，該指數透過研究團隊與外部專家共同合作，從不同角度捕捉未來關鍵趨勢，不僅著眼於電動車市場的發展，更放眼快速起飛的自動車駕駛技術、車聯網運用，車用晶片，以及疫情中仍逆勢成長的共享經濟產業。

該ETF追蹤的「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」，成分股根據以下6大主題關鍵字來篩選，包含：1.電化學能源儲存技術、2.生產電池製造用金屬之礦業公司、3.自駕車與相關聯科技、4.電動車、電動車零組件與原料、5.新交通運輸方式，客運與貨運，包含電動車與自駕車、6.共享運輸，進一步再根據市值、流動性、交易所等標準篩選出30大成分股，如市值大於2億美元、流動性部分則是3個月年化成交金額大於1.25億美元，以及單一成分股權重≤20％及前五大成分股權重≤65％。

蔡宗勲指出，目前該ETF追蹤標的指數第一大成分股權重將近20％，前五大權重超過65％，主要是著眼於未來車ETF屬於主題型投資，希望捕捉繼智慧手機後下一輪世界新成長動力。回顧過去歷史時期，每次有明確的新時代趨勢啟動，通常都會有大型公司竄出，並透過明確的技術創新趨勢支撐世界經濟成長。藉由一個市值加權為基礎的指數給予引領世界創新的標竿企業(通常也是市值權重大的公司)較高的權重，但同時也在每半年對其權重重新調整為佔整體指數20％的再平衡機制，可兼顧風險與報酬。