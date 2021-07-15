中央流行疫情指揮中心今(15)日公布，國內新增18例COVID-19確定病例，分別為14例本土及4例境外移入，其中臺北市9例為最多，其次為桃園市3例、新北市2例。針對新北市連續2天「微+2」，市長侯友宜稍早歸功市民配合低度活動、同仁努力，加上全面篩檢、精準疫調和熱區防疫中心的策略，新北市才得以有效控制疫情，有鑑於此，下週是否開放戶外用餐，也成為市民關注議題。

【LIVE直播】堅持廣篩控制新北疫情重災區 市長侯友宜說明防疫最新進度｜2021.07.15

根據新北市長侯友宜今（15）日記者會上最新說法，針對新北市新增新莊本土病例1人、板橋居家隔離陰轉陽1人，侯友宜強調感染源都很清楚，一切都在掌控內，後續也將持續進行疫調，民眾不用擔心擴大。

至於新北市5大批發市場，侯友宜也祭出嚴格把關規定，強調從業人員須定期篩檢，穩定陰性才能進場，保持最高警戒；又新北市全台首創的檢疫隔離關懷中心也會持續服務，照顧居家隔離的市民朋友身心，並提供關於疫情的各項詳細資訊。同時，侯友宜也感謝慈濟基金會、愛心大平台送暖，資助新北弱勢族群。

目前「微解封」措施，新北市僅有條件開放戶外風景區、藝文場所、博物館，餐飲一律採外帶，下週一（19日）會有第一波檢討，進一步開放部分類別，民眾有望在戶外用餐。

侯友宜強調，解封的實質意義是讓民眾回到正常生活，並帶動更多經濟發展，否則業者成本花下去，最後又疫情再起，或業者為賺錢不顧防疫，「那就累了」，並舉例韓國、荷蘭解封了又再封城，認為對經濟與民眾來說都是二度傷害。

因此新北市會分梯次、階段討論開放場所，一定先從能夠落實防疫且不具有傳播力的地點開始，同時並會思考新北城鄉差距與都會重災區特性，逐步建構落實防疫為主的微解封。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

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