日本捐贈的第三批約100萬劑AZ疫苗今日下午順利運抵台灣，蔡英文總統表示，在台灣與日本都面對疫情的挑戰之際，在彼此需要之時，能夠攜手合作、互相幫助，顯示台日友好堅定不移。

包括第三批捐贈的疫苗在內，日本政府共捐贈台灣超過330萬劑疫苗，總統府發言人張惇涵表示，總統府再次誠摯感謝日本政府對台灣的及時馳援，相信台灣人民也深受感動。

他說，日本政府第二批捐贈的疫苗，即將投入接種計畫，而第三批日本捐贈的疫苗，也將在完成封緘檢驗程序後，迅速投入後續疫苗接種工作。日本政府的「友情疫苗」對於提升台灣疫苗覆蓋率，增加社會總體防疫保護力，皆有正向幫助，對於台日堅定友誼的深化，更有正面助益。台日雙方也會在堅實基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係。

張惇涵也轉述蔡英文總統的說法，再次誠摯感謝日本政府的協助，同時，也再次肯定外交團隊的辛苦努力，並感謝過程中幫忙奔走的各界人士。蔡英文認為，在台灣與日本都面對疫情的挑戰之際，在彼此需要之時，能夠攜手合作、互相幫助，顯示台日友好堅定不移。

對於即將舉行的東京奧運，蔡英文總統除期許我國選手代表，能夠為台灣爭取最大的榮耀外，也預祝東京奧運順利成功，各國的運動好手能夠齊聚一堂，共同展現人類對抗病毒決心。